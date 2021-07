“Oh | ma sei nuda?!” Elisabbeta Canalis | l’ultimo scatto è pazzesco

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 18 luglio 2021) Ma quanto è bella Elisabetta? Ogni giorno che passa, ogni mese e infine ogni anno, migliora sempre di più. Un fisico, un senso del gusto a dir poco impressionante. Ma perché ne parliamo in questo modo, proprio oggi? Perché la meravigliosa ex velina, ha postato una foto in cui è a dir poco perfetta. C ’è da dire che Little Crumb, come si fa chiamare su Instagram, ci ha abituato nel corso degli anni a degli scatti spaziali, ma stavolta sembra essersi superata, non c’è che dire. Stavolta come set ‘cinematografico’ ha usato il suo tetto di casa. E su di esso, ecco l’ex velina di Striscia la notizia, oggi attrice e modella. Ma non è uno ...