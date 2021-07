F1 GP Gran Bretagna | Toto Wolff durissimo contro Masi | “Devi guardare la mail!”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) Duro botta e risposta tra, team principal della Mercedes, e Michael, direttore di gara della Formula 1, dopo il grave incidente tra Hamilton e Verstappen che secondo la Red Bull è stato causato in maniera colposa dal britannico, che si è preso un rischio e ha spinto l’olandese fuori pista: “Ho mandato una mail che dimostra come nell’incidente tra Hamilton e Verstappen il mio pilota non abbia colpe, c’è tutta la telemetria”, queste per sommi capi le parole dell’austriaco, ma la risposta è una doccia fredda: “Senti, durante la gara non ho certo il tempo di aprire le mail”. A quel punto la furia: “Ma tu ...