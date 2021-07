Spezia, sei calciatori e un membro dello staff positivi al Covid (Di sabato 17 luglio 2021) Guai per lo Spezia. Sei calciatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid. E’ il club ligure a renderlo noto con una comunicazione ufficiale. Tutte le attività sportive sono state momentaneamente sospese. “Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) Guai per lo. Seie unsono risultatial. E’ il club ligure a renderlo noto con una comunicazione ufficiale. Tutte le attività sportive sono state momentaneamente sospese. “LoCalcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato latà al-19 di seie di un. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A SPEZIA: POSITIVI SEI CALCIATORI E MEMBRO DELLO STAFF Attività sportiva sospesa e gruppo in isola… - sportface2016 : +++#Spezia, focolaio #COVID19: positivi sei giocatori e un membro dello staff. Sospesa l'attività agonistica+++ #SerieA - bornjuventino : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A SPEZIA: POSITIVI SEI CALCIATORI E MEMBRO DELLO STAFF Attività sportiva sospesa e gruppo in isolamento #Sky… - sportface2016 : #SerieA #Spezia, allarme #COVID19: positivi sei giocatori e un membro dello staff, gruppo squadra in isolamento - er_toscano : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A SPEZIA: POSITIVI SEI CALCIATORI E MEMBRO DELLO STAFF Attività sportiva sospesa e gruppo in isolamento #Sky… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia sei Spezia, sei calciatori positivi al Covid: l'annuncio ufficiale del club Lo Spezia ha comunicato che sei calciatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid: l'annuncio ufficiale Lo Spezia ha comunicato che sei calciatori e un membro dello staff sono risultati ...

Spezia, altri sette positivi al Covid: il comunicato del club e le news ... 'Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid - 19 di sei calciatori e di un membro dello staff . Pertanto, il Club, in ...

Obbligati a costruire due salvezze in sei settimane Città della Spezia Spezia, allarme Covid-19: positivi sei giocatori e un membro staff Spezia, allarme Covid-19: sei giocatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. La nota della società ligure.

Spezia Calcio, sospesa l'attività sportiva causa Covid 19 Brutte notizie dal ritiro dello Spezia Calcio. Ben sei giocatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid 19. La società si è vista così costretta a ...

Loha comunicato checalciatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid: l'annuncio ufficiale Loha comunicato checalciatori e un membro dello staff sono risultati ...... 'LoCalcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid - 19 dicalciatori e di un membro dello staff . Pertanto, il Club, in ...Spezia, allarme Covid-19: sei giocatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. La nota della società ligure.Brutte notizie dal ritiro dello Spezia Calcio. Ben sei giocatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid 19. La società si è vista così costretta a ...