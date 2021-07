Sony Xperia 1 III potrebbe avere un supporto software particolarmente breve (Di sabato 17 luglio 2021) Da due giorni Sony Xperia 1 III è in preordine in Italia, ma è appena arrivata una notizia scoraggiante in materia di aggiornamenti software. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 17 luglio 2021) Da due giorni1 III è in preordine in Italia, ma è appena arrivata una notizia scoraggiante in materia di aggiornamenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Sony Xperia IodéOS protegge la vostra privacy mentre aiuta l'ambiente, la nostra prova Alcuni degli smartphone proposti sullo shop di iodé sono nuovi mentre altri sono ricondizionati, come il Sony Xperia XZ2 che ci è stato inviato per la prova. Attualmente iodéOS è disponibile per l'...

Xperia 1 III, autonomia molto buona. I risultati del test di laboratorio Questo perché Sony ha limitato la luminosità di picco dell'OLED che è ben più bassa di quella di molti competitor che oggi puntano anche ai 1300 nits. Inoltre in modalità stand - by il battery drain ...

Sony Xperia 5 III e Xperia 1 III: disponibilità e prezzo in Italia Notebook Italia Sony Xperia 1 III - forti perplessità sulla politica degli aggiornamenti software Poco incoraggiante la qualità del supporto software che Sony promette di garantire al Xperia 1 III, lo smartphone di fascia alta in arrivo a breve nei negozi. La filiale nei Paesi Bassi di Sony ...

Si dice che Xperia 1 III ottenga solo un importante aggiornamento del sistema operativo Sempre più produttori hanno annunciato che inizieranno ad aggiornare i loro modelli tra tre anni con aggiornamenti di sistema. Ma secondo Sony nei Paesi Bassi, l'ultimo fiore all'occhiello dell'aziend ...

