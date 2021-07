Quella torta (troppo piccola) dei diritti (Di sabato 17 luglio 2021) Siamo donne che ogni giorno lavorano con e per le donne, per sostenerle nel difficile processo di uscita da relazioni affettive divenute tossiche, per via di partner – maschi alfa, perfettamente integrati, socialmente presentabili, culturalmente idonei – che si riconoscono nella narrazione socialmente diffusa della disparità tra i sessi e della differenza di potere tra uomini e donne che segna la cultura patriarcale. Sappiamo bene che il binarismo imposto, la predestinazione dei ruoli individuali dentro al determinismo biologico, le differenze … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 luglio 2021) Siamo donne che ogni giorno lavorano con e per le donne, per sostenerle nel difficile processo di uscita da relazioni affettive divenute tossiche, per via di partner – maschi alfa, perfettamente integrati, socialmente presentabili, culturalmente idonei – che si riconoscono nella narrazione socialmente diffusa della disparità tra i sessi e della differenza di potere tra uomini e donne che segna la cultura patriarcale. Sappiamo bene che il binarismo imposto, la predestinazione dei ruoli individuali dentro al determinismo biologico, le differenze … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

