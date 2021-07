PlayStation Now, luglio 2021 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 17 luglio 2021) Il catalogo di PlayStation Now si aggiorna a luglio 2021 con Red Dead Redemption 2, Nioh 2, Judgment, God of War e NASCAR Heat 5 e altri giochi.. PlayStation Now, il servizio di game streaming Sony disponibile su PC, PS5 e PS4, vede l’arrivo a luglio 2021 di un’interessante mandata di giochi, fra new entry e graditi ritorni, capitanata da quel capolavoro che risponde al nome di Red Dead Redemption 2, disponibile a tempo limitato fino al 1 novembre 2021. Torna nel catalogo God of War, stavolta per rimanerci indefinitamente, accompagnato dallo spettacolare soulslike Nioh 2, ... Leggi su helpmetech (Di sabato 17 luglio 2021) Il catalogo diNow si aggiorna acon Red Dead Redemption 2, Nioh 2, Judgment, God of War e NASCAR Heat 5 e altri giochi..Now, il servizio di game streaming Sony disponibile su PC, PS5 e PS4, vede l’arrivo adi un’interessante mandata di giochi, fra new entry e graditi ritorni, capitanata da quel capolavoro che risponde al nome di Red Dead Redemption 2, disponibile a tempo limitato fino al 1 novembre. Torna nel catalogo God of War, stavolta per rimanerci indefinitamente, accompagnato dallo spettacolare soulslike Nioh 2, ...

