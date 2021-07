Napoli | Spalletti mattatore assoluto di Dimaro

(Di sabato 17 luglio 2021) In attesa del rientro di tutti i componenti della rosa, la vera star del ritiro diè Luciano, protagonista in campo e fuori: in campo con allenamenti da cui ricavare già importanti ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Petagna dal ritiro di Dimaro: 'Ho le carte in regola per giocarmela qui' e poi racconta il suo rapporto c… - sportmediaset : Amichevoli: il #Napoli di Spalletti comincia con un 12-0. #SportMediaset - sscnapoli : ?? Lo staff tecnico di Mister Spalletti ?? - cn1926it : #Emerson Palmieri, c’è il si del terzino: manca l’accordo con il #Chelsea - CorneaAndreea1 : RT @claudioruss: Il primo #Napoli di Luciano #Spalletti: Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Intervista Gattuso: 'è una garanzia' Ecco alcuni dei passaggi dell'intervista di Gennaro Gattuso rilasciata al quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Lasciato il, ha detto si ...Dopo l'esperienza ae i 23 giorni alla Fiorentina, è ancora disoccupato. Sulla Fiorentina ... E suMERCATO NAPOLI EMERSON PALMIERI - Non è un più un mistero che per la fascia sinistra è Emerson Palmieri, da tre stagioni in forza al Chelsea. Il giocatore ...“Luciano in cuor suo spera che nessuno dei big parta e chiede una sola cosa: un terzino”. Oggi, La Gazzetta dello Sport conferma che il Napoli sta lavorando per un nuovo laterale mancino: “Luciano vuo ...