Matteo Salvini: “Il Vaccino ai 15enni? Non è obbligatorio mai” (Di sabato 17 luglio 2021) Matteo Salvini spiega che si è già prenotato per il Vaccino, invita gli italiani ad informarsi ma ritiene non sia giusto obbligarli. Nei giorni scorsi Matteo Salvini è tornato a parlare di covid e vaccini in merito alla questione Green Pass. L’aumento dei contagi nei confini nazionali impone prudenza e si valuta la possibilità di adottare un provvedimento stile Macron per evitare di dover ricominciare con le chiusure delle attività. Se così fosse il green pass sarebbe necessario per fare qualsiasi attività in presenza di altre persone, lo scopo è quello di tutelare la popolazione dal contagio e al contempo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 luglio 2021)spiega che si è già prenotato per il, invita gli italiani ad informarsi ma ritiene non sia giusto obbligarli. Nei giorni scorsiè tornato a parlare di covid e vaccini in merito alla questione Green Pass. L’aumento dei contagi nei confini nazionali impone prudenza e si valuta la possibilità di adottare un provvedimento stile Macron per evitare di dover ricominciare con le chiusure delle attività. Se così fosse il green pass sarebbe necessario per fare qualsiasi attività in presenza di altre persone, lo scopo è quello di tutelare la popolazione dal contagio e al contempo ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Non esiste alcun modello Macron. Noi siamo per l’educazione, la spiegazione e le libertà: bisogna… - fanpage : Matteo Salvini dice che si vaccinerà ad agosto, quando verrà il suo turno, perché “a differenza di altri” non salta… - La7tv : #inonda @CarloCalenda sulle posizioni di Matteo #Salvini durante tutta la #pandemia: 'Ha detto tutto e il contrario… - VirgilioPanormo : RT @LegaSalvini: Matteo #Salvini: “Non esiste alcun modello Macron. Noi siamo per l’educazione, la spiegazione e le libertà: bisogna metter… - marialetiziama9 : RT @claudio_2022: 'Matteo Salvini e Giorgia Meloni bastardi'. Roberto Saviano a rischio processo per la diffamazione in tv. Togliete la s… -