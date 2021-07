LIVE – Cagliari-Real Vicenza 3-0 | partita amichevole 2021 DIRETTA

(Di sabato 17 luglio 2021) Latestuale dell’. I rossoblù hanno iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A/2022 e adesso sono pronti per disputare la primastagionale. I ragazzi di Leonardo Semplici, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 17:00 affronteranno il, per verificare le prime sensazioni sul terreno di gioco. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso unatestuale e costanti aggiornamenti in ...

Advertising

CagliariCalcio : La prima uscita stagionale ???? ? Cagliari-Real Vicenza ?? Live qui alle ore 17 ?? Ecco gli XI di oggi ??? ?#PEJO21… - Calcio_Casteddu : ??Ci siamo ?? Prima uscita stagionale per il #Cagliari ?? Segui il LIVE di CalcioCasteddu - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: La prima uscita stagionale ???? ? Cagliari-Real Vicenza ?? Live qui alle ore 17 ?? Ecco gli XI di oggi ??? ?#PEJO21 #forz… - Calcio_Casteddu : ??Difesa a tre per il #Cagliari ??Pereiro sulla trequarti ??Ecco gli undici anti #RealVicenza - Aquila6811 : RT @CagliariCalcio: La prima uscita stagionale ???? ? Cagliari-Real Vicenza ?? Live qui alle ore 17 ?? Ecco gli XI di oggi ??? ?#PEJO21 #forz… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cagliari

... Redazione SardegnaUn giovane agricoltore di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna ... Simone Ciferni dopo la laurea in Economia e Gestione Aziendale a, si è voluto specializzare sullo ...... Redazione SardegnaSono 58.243 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati ... 15.535 (+104) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di, 8.893 (+51) nel Sud ...A Celledizzo i rossoblù scendono in campo per la prima uscita stagionale. Dall’inizio Pereiro alle spalle di João Pedro e Simeone ...Mister Semplici riparte dal 3-4-1-2 con Pereiro a ridosso di Joao Pedro e Simeone. In mezzo spazio alla coppia Marin Strootman Il Cagliari, alle 17, scende in campo contro il Real Vicenza per la sua p ...