Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, vittoria nella prima amichevole: 10-0 alla Top 11 Cadore - LALAZIOMIA : SOCIAL – Luis Alberto e Raul Moro postano gli scatti della vittoria. “Continuiamo con la preparazione”… - infoitsport : Lazio Calcio a 8, Ledesma dopo la vittoria della Coppa Italia: 'Missione compiuta' - calciomercatoit : ?? #Lazio - vittoria per 10-0 in amichevole: sugli scudi #Caicedo e #LuisAlberto - MondoPrimavera : Raul Moro protagonista nella vittoria della Lazio ??? in amichevole -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vittoria

Quotidiano.net

Lacomincia la stagione con la prima amichevole dell'era Sarri , dove batte per 10 - o la Top 11 Cadore , una selezione locale della zona dove i biancocelesti sono in ritiro. Una gara che è servita ...... la sindaca, che nel 2016 dichiarava fieramente di avere simpatie per la, squadra del cuore ... Stesso discorso per l'incontro con la Nazionale organizzato dopo la, accompagnato dalla ...Un nuovo cluster scoppiato a Ostia e legato alla movida. L’ennesimo campanello d’allarme - dopo i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei - su quanto il ...Buona la prima anche per l'Empoli che stende 12-0 il Castelfiorentino in amichevole. A fine partita, Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, ha commentato la vittoria avvicinandosi ...