Incidente per Giulia Provvedi, cade in spiaggia e si spacca un dente mentre fa un video (Di sabato 17 luglio 2021) La cantante del duo Le Donatella è stata vittima di un Incidente mentre registrava un video da pubblicare su Instagram. La sorella di Silvia Provvedi stava correndo in spiaggia con una bottiglia in vetro, quando è inciampata sul bagnasciuga finendo per spaccarsi uno dei denti incisivi. Ed ha commentato ironicamente: ""La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video". L'articolo proviene da City Roma News.

