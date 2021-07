Covid, casi triplicati in una sola settimana. Di chi è la responsabilità? (Di sabato 17 luglio 2021) No, il Covid non è un lontano ricordo, ma è vivo e continua a circolare. Nell’ultima settimana i contagi nel nostro Paese sono praticamente triplicati: appena il 9 luglio scorso si registravano 1.390 nuovi casi, oggi 17 luglio, sono 3.121. Per fortuna al momento il carico sui nostri ospedali e sulle terapie intensive è infinitamente minore rispetto a qualche mese fa, quando si era ampiamente superata la soglia di rischio per la tenuta del sistema sanitario. Merito certamente della campagna vaccinale, e del fatto che le fasce deboli sono state in gran parte immunizzate. A questo punto della nostra battaglia contro il ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021) No, ilnon è un lontano ricordo, ma è vivo e continua a circolare. Nell’ultimai contagi nel nostro Paese sono praticamente: appena il 9 luglio scorso si registravano 1.390 nuovi, oggi 17 luglio, sono 3.121. Per fortuna al momento il carico sui nostri ospedali e sulle terapie intensive è infinitamente minore rispetto a qualche mese fa, quando si era ampiamente superata la soglia di rischio per la tenuta del sistema sanitario. Merito certamente della campagna vaccinale, e del fatto che le fasce deboli sono state in gran parte immunizzate. A questo punto della nostra battaglia contro il ...

borghi_claudio : 4) LA MORTALITA' COVID PER I GIOVANI UNDER 40 E' ZERO I pochissimi morti che ci sono stati erano nella stragrande m… - RobertoBurioni : Negli USA il 99,7% dei casi di COVID-19 si verifica nei non vaccinati, che costituiscono dunque un rischio per tutt… - Agenzia_Ansa : Coprifuoco a Mykonos per l'impennata di casi Covid, bandita la musica nei locali. Nuove misure sull'isola greca met… - FiLFelix11 : @sandra93178514 @AxiaFel Sisi gli stessi guarda!Ma fatti un giro su Eudravigilance, sito EMA che fa report, a loro… - fiorani_pat : 3121 nuovi casi e 13 morti per covid oggi evviva -