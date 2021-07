America’s Cup in stallo totale: 2 mesi alla data X, ma quando e dove restano un tabù. New Zealand non si muove (Di sabato 17 luglio 2021) La America’s Cup è in fase di stallo quando mancano due mesi esatti alla fatidica data x. Entro il prossimo 17 settembre, infatti, Team New Zealand dovrà comunicare dove e quando si disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I detentori della Vecchia Brocca hanno fatto melina negli ultimi quattro mesi (tanto è passato dal trionfo contro Luna Rossa nella baia di Auckland) e per il momento non ci sono certezze sul futuro della manifestazione, ma soltanto tanti punti interrogativi e lo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) LaCup è in fase dimancano dueesattifatidicax. Entro il prossimo 17 settembre, infatti, Team Newdovrà comunicaresi disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I detentori della Vecchia Brocca hanno fatto melina negli ultimi quattro(tanto è passato dal trionfo contro Luna Rossa nella baia di Auckland) e per il momento non ci sono certezze sul futuro della manifestazione, ma soltanto tanti punti interrogativi e lo ...

