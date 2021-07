Vezzali: «Riapertura stadi? Spetta al Cts decidere. Parlare di percentuali è pura retorica» (Di venerdì 16 luglio 2021) La Lega Serie A chiede la Riapertura degli stadi al 100% per i vaccinati. Il presidente Dal Pino ha spiegato che così il calcio potrebbe sfruttare la sua popolarità per spingere la popolazione a vaccinarsi. È probabile che il governo dia il via libera solo al 50 per cento, nonostante Dal Pino abbia chiarito che la Lega non accetterebbe un’ipotesi del genere. Intanto, prende posizione il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Accusa i club di Serie A di fare retorica in un momento difficile e di non riSpettare tifosi e appassionati. “Saranno la cabina di regia di Palazzo Chigi e le indicazioni che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) La Lega Serie A chiede ladeglial 100% per i vaccinati. Il presidente Dal Pino ha spiegato che così il calcio potrebbe sfruttare la sua popolarità per spingere la popolazione a vaccinarsi. È probabile che il governo dia il via libera solo al 50 per cento, nonostante Dal Pino abbia chiarito che la Lega non accetterebbe un’ipotesi del genere. Intanto, prende posizione il sottosegretario allo Sport, Valentina. Accusa i club di Serie A di farein un momento difficile e di non rire tifosi e appassionati. “Saranno la cabina di regia di Palazzo Chigi e le indicazioni che ...

