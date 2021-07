Ubriaco entra in acqua per urinare: muore attaccato da uno squalo (Di venerdì 16 luglio 2021) Aveva bevuto troppo il 51enne Marcelo Rocha Santos. L'uomo si trovava in spiaggia con gli amici e ha deciso di entrare nell'oceano per urinare e di lì a poco si è consumata la tragedia. Uno squalo lo ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021) Aveva bevuto troppo il 51enne Marcelo Rocha Santos. L'uomo si trovava in spiaggia con gli amici e ha deciso dire nell'oceano pere di lì a poco si è consumata la tragedia. Unolo ...

