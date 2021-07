Roma | ‘effetto europei’ in un intero quartiere | 73 le persone positive al Covid

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 luglio 2021) Iniziano i primi effetti degli Europei determinati dalla diffusione del-19. A, un piccolo cluster di 16contagiate dopo la partita Italia-Belgio, ora minaccia undella Capitale. 16 ragazzi hanno visto la partita insieme il 2 luglio, e in pochi giorni, da 16 positivi si è passati a 73: il cluster è divenuto focolaio. La partita Il 2 luglio, un gruppo di giovanissimi si è riunito in un pub a Monteverde nuovo in via del Casaletto, in cui non sono state rispettate le distanze, né tantomeno l’obbligo di mascherina. A rendere noto l’accaduto è stata la ASL ...