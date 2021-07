Innovazione, Realtà Aumentata e Chatbot: Graded traccia a distanza l’utilizzo dei Dpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Si chiude, come da tradizione, con il Graduation Day e la consegna dei diplomi, l’anno accademico della Digita Academy di Napoli, un progetto di alta formazione nato 4 anni fa dalla partnership tra l’Università Federico II e Deloitte Consulting. Cinque i project work selezionati per la presentazione finale nell’Aula Magna del Polo di San Giovanni a Teduccio, dopo una prima fase di roadshow , alla presenza di tutti i corsisti oltre che delle imprese partner, tutor e docenti. La napoletana Graded, società del settore energia guidata da Vito Grassi, è salita anche quest’anno sul palco d’onore grazie al progetto “Facility Automation Solutions for Smart Esco”, realizzato dai ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) Si chiude, come da tradizione, con il Graduation Day e la consegna dei diplomi, l’anno accademico della Digita Academy di Napoli, un progetto di alta formazione nato 4 anni fa dalla partnership tra l’Università Federico II e Deloitte Consulting. Cinque i project work selezionati per la presentazione finale nell’Aula Magna del Polo di San Giovanni a Teduccio, dopo una prima fase di roadshow , alla presenza di tutti i corsisti oltre che delle imprese partner, tutor e docenti. La napoletana, società del settore energia guidata da Vito Grassi, è salita anche quest’anno sul palco d’onore grazie al progetto “Facility Automation Solutions for Smart Esco”, realizzato dai ...

