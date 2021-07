Hamilton batte Verstappen: partirà davanti in sprint race Silverstone (Di venerdì 16 luglio 2021) Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nella sprint race del GP di Gran Bretagna di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota della Mercedes firma il miglior giro in 1'26?134. “Senza i tifosi non avrei mai ottenuto questo primo posto – ha sottolineato il campione del mondo in carica – Sono grato di vedere quest'atmosfera che per oltre un anno ci è mancata. Avere gli spalti gremiti qui mi dà una grande energia. Alla vigilia speravo che, unendo il lavoro del team e il calore dei fans, sarei riuscito a mettere la macchina in prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewisa tutti nelladel GP di Gran Bretagna di Formula 1. Sul circuito diil pilota della Mercedes firma il miglior giro in 1'26?134. “Senza i tifosi non avrei mai ottenuto questo primo posto – ha sottolineato il campione del mondo in carica – Sono grato di vedere quest'atmosfera che per oltre un anno ci è mancata. Avere gli spalti gremiti qui mi dà una grande energia. Alla vigilia speravo che, unendo il lavoro del team e il calore dei fans, sarei riuscito a mettere la macchina in prima ...

