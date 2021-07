"Green pass soft all'inizio, ma se le cose peggiorano... Prepariamoci a un incremento importante dei contagi" (Di venerdì 16 luglio 2021) "La situazione in Europa è il preludio a un possibile incremento anche abbastanza importante del numero dei contagi". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così l'aumento dell'indice Rt a 0,91 e la rapida diffusione del Covid, legata soprattutto alla variante Delta, in Europa e nel mondo. "Spero... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 luglio 2021) "La situazione in Europa è il preludio a un possibileanche abbastanzadel numero dei". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così l'aumento dell'indice Rt a 0,91 e la rapida diffusione del Covid, legata soprattutto alla variante Delta, in Europa e nel mondo. "Spero... Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - ElisabethWolf84 : RT @RobertoBurioni: Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in casa c… - MichelaRoi : RT @edgardogulotta: È evidente che la variante Delta va velocissima e qualcosa va fatto. I nuovi contagiati sono quasi tutti giovani, quind… -