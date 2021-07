CorSport: torna il sereno tra De Laurentiis e Giuntoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Corriere dello Sport scrive di un disgelo tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e il presidente De Laurentiis. “Un vertice di mercato prima di cominciare il ritiro. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si sono incontrati a Roma per fare il punto della situazione prima di cominciare il ritiro: una riunione di lavoro ma anche il segno tangibile che i rapporti tra presidente e direttore sportivo, a un certo punto decisamente complicati nel marasma della stagione precedente, siano più sereni. Facciamo anche che la pace sia con loro”. L’incontro è avvenuto a Roma, mercoledì, prima della partenza per Dimaro. I due si sono poi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Corriere dello Sport scrive di un disgelo tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e il presidente De. “Un vertice di mercato prima di cominciare il ritiro. Aurelio Dee Cristiano Giuntoli si sono incontrati a Roma per fare il punto della situazione prima di cominciare il ritiro: una riunione di lavoro ma anche il segno tangibile che i rapporti tra presidente e direttore sportivo, a un certo punto decisamente complicati nel marasma della stagione precedente, siano più sereni. Facciamo anche che la pace sia con loro”. L’incontro è avvenuto a Roma, mercoledì, prima della partenza per Dimaro. I due si sono poi ...

