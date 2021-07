Cannes 2021: Laetitia Casta, Louis Garrel e le altre (bellissime) coppie sul red carpet (Di venerdì 16 luglio 2021) Non esiste red carpet senza l’amore, e al Festival del Cinema di Cannes 2021 di coppie in love se ne sono viste tante, anche se in numero decisamente ridotto rispetto agli anni scorsi, complice una meno nutrita lista di star sul tappeto rosso della kermesse. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 luglio 2021) Non esiste red carpet senza l’amore, e al Festival del Cinema di Cannes 2021 di coppie in love se ne sono viste tante, anche se in numero decisamente ridotto rispetto agli anni scorsi, complice una meno nutrita lista di star sul tappeto rosso della kermesse.

giuliapompili : Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong K… - Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - Radio3tweet : Lo dico da spettatore: io senza andare al cinema non so stare. Quarantacinque minuti con un Nanni Moretti travolgen… - nomoreyy : RT @giuliapompili: Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong Kong,… - MartinRichardL3 : RT @giuliapompili: Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong Kong,… -