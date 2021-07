Calciomercato: Niente Milan, Tadic prolunga per un altro anno con Ajax (Di venerdì 16 luglio 2021) Il 33enne attaccante serbo ha firmato fino al 30 giugno 2024 ROMA - Niente Milan per Dusan Tadic. Il 33enne attaccante serbo, considerato un obiettivo di mercato dei rossoneri, ha prolungato di un ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il 33enne attaccante serbo ha firmato fino al 30 giugno 2024 ROMA -per Dusan. Il 33enne attaccante serbo, considerato un obiettivo di mercato dei rossoneri, hato di un ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: Niente #Milan per #Tadic, UFFICIALE il rinnovo con l'#Ajax: 'Non si muove' FOTO - sportface2016 : #Ajax Dusan #Tadic prolunga fino al 2024: il suo contratto scadeva nel 2023, niente #Milan per lui - calciomercatoit : #Milan, UFFICIALE: niente da fare per #Tadic, arriva il rinnovo con l'#Ajax - ninoBertolino : RT @cmdotcom: Niente #Milan per #Tadic, UFFICIALE il rinnovo con l'#Ajax: 'Non si muove' FOTO - FilippoRubu00 : ??#Ajax, rinnova il trequartista Dusan #Tadic ???? Niente #Milan per lui #Calciomercato -

Calciomercato: niente Pirola per il Sassuolo, l’Inter lo ha ceduto al Monza CanaleSassuolo.it Perchè lo Spezia non può fare calciomercato? Da quando e fino a quando? La FIFA ha multato lo Spezia con mezzo milione di euro, bloccando anche le sessioni di calciomercato: niente trasferimenti, i motivi. Un fulmine a ciel sereno per lo Spezia e i suoi tifosi. La FIFA ha ...

