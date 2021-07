Resident Evil Re | Verse è stato rinviato ancora una volta

(Di giovedì 15 luglio 2021) Brutte notizie! Capcom in questi minuti ha annunciato cheRe:, il titolo multiplayergià unasubirà di nuovo un rinvio. Questail gioco uscirà (salvo altri imprevisti) nel 2022. Attraverso un breve tweet, si legge: "Il lancio precedentemente annunciato a luglio 2021 diRe:spoal 2022 in modo che il team possa continuare a lavorare per offrire un'esperienza di gioco fluida. Condivideremo i dettagli di lancio aggiornati in un secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Le statistiche sulle tendenze dei videogiochi mostrano che quest'anno giochi come Final Fantasy VII Remake,3 e XIII Remake sono in divenire. I rapporti vanno oltre per indicare che ...Sono inoltre in lavorazione diversi progetti legati alla serie, anche se Infinite Darkness ha fatto discutere a causa di un divieto imposto alle recensioni . Su Netflix ci sarà spazio ...Resident Evil Re:Verse salta ufficialmente il 2021. Dopo aver promesso che una patch per la versione PC di Resident Evil Village è in arrivo, Capcom ha annunciato questo pomeriggio un rinvio per Resid ...Con un messaggio su Twitter, lo studio Tango Gameworks ha annunciato il rinvio di Ghostwire: Tokyo all'inizio del 2022. Non è stata condivisa la causa precisa del ritardo, anche se il proposito indica ...