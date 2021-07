Leonardo DiCaprio: Drew Barrymore e quel commento "hot" al suo post su Instagram (Di giovedì 15 luglio 2021) Drew Barrymore ha recentemente lasciato un commento "hot" sotto un post caricato da Leonardo DiCaprio sul suo profilo Instagram. Drew Barrymore ha lasciato un commento piuttosto focoso ed esilarante sotto una delle ultime immagini, inerenti ai cambiamenti climatici e al global warming, postate da Leonardo DiCaprio sul proprio profilo Instagram. Il vincitore dell'Oscar ha condiviso un'infografica delle Nazioni Unite sul suo profilo Instagram ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021)ha recentemente lasciato un"hot" sotto uncaricato dasul suo profiloha lasciato unpiuttosto focoso ed esilarante sotto una delle ultime immagini, inerenti ai cambiamenti climatici e al global warming,ate dasul proprio profilo. Il vincitore dell'Oscar ha condiviso un'infografica delle Nazioni Unite sul suo profilo...

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio il post sui social commentato da Drew Barrymore I fan sui social hanno apprezzato il siparietto di Drew Barrymore che ha improvvisato un flirt sfacciato con Leonardo DiCaprio su Instagram. L'attrice americana, infatti, ha commentato l'ultimo post della star di Titanic riguardante i cambiamenti climatici. Il post, condiviso con i suoi 49 milioni di ...

La villa di Leonardo DiCaprio a Los Feliz, Los Angeles

Drew Barrymore e Leonardo DiCaprio: flirt in corso? Drew Barrymore Instagram: temperature in aumento, anche l'attrice non può resistere al fascino del suo collega premio Oscar ...

