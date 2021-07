Fisco | Misiani | ' riforma necessaria per aiutare Pmi a crescere' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Il Pd lavorerà per unafiscale che aiuti le piccole e medie imprese a, a patrimonializzarsi, ad aggregarsi, ad assumere e a fare investimenti in ricerca e sviluppo, green e digitale. E lavoreremo ad un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione e contribuenti che faccia leva suldigitale, per recuperare l'evasione e semplificare la vita alle famiglie e alle imprese", ha sottolineato. "La carne messa al fuoco dal documento delle commissioni finanze è tanta, dalla reintroduzione dell'IRI al superamento dell'IRAP (a parità di gettito), dalla rimodulazione ...