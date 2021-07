Advertising

infoitinterno : A1, autostrada chiusa ma il tir passa lo stesso e finisce contro un mezzo del cantiere - bizcommunityit : A1, autostrada chiusa ma il tir passa lo stesso e finisce contro un mezzo del cantiere - GDS_it : Lavori sull'autostrada Siracusa-Gela, chiusa per 8 ore l'uscita di Rosolini - qn_lanazione : A1, autostrada chiusa ma il tir passa lo stesso e finisce contro un mezzo del cantiere - bulinomianco : da genova a imperia ci abbiamo messo più di 3 ore e normalmente ce ne vogliono la metà. autostrada chiusa e cantier… -

Ultime Notizie dalla rete : autostrada chiusa

LA NAZIONE

Nel canton Uri, l'Axenstrasse èper il rischio di frane. Per quanto riguarda i laghi, il ... Le autorità hanno chiuso diverse vie di circolazione, in particolare l'A4 fra Goldau e ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Celle Ligure Cronaca In Primo Piano Savonatra Savona e Celle per l'incendio di un camion ...A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A15, TRATTO PARMA-FIDENZA ED ENTRATA STAZIONE DI P ...GENOVA - Un veicolo in avaria sulla A10 questa mattina alle ore 8 ha bloccato l'ingresso in autostrada al casello di Genova Pra'. Il casello è stato chiuso al traffico, impossibile dunque immettersi i ...