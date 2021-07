Pekin express tornerà presto! Ecco quando si dovrebbe registrare

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Pronti a scoprire il percorso ufficiale e la data delle registrazioni di, il format acquistato da Sky? Pechino, anzi(il nuovo nome), acquistato da Sky qualche tempo fa, sta per prendere il via anche se non mancano di certo le difficoltà. Organizzare e realizzare un reality comeè già difficile di per sé poi, se pensiamo che siamo ancora in piena pandemia, il tutto è ancora più complicato. Ma non è finita qua. Oltre le già citate difficoltà, si sono aggiunti altri problemi legati alla situazione politica di alcuni ...