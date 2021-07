Giustizia: Mirabelli, 'da Cartabia buone proposte per riforma, referendum inutili' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Io penso che il Parlamento farà il suo lavoro, e credo che le forze politiche che sono in maggioranza risponderanno positivamente all'appello di Draghi sulla necessità delle riforme. E credo che oggi ci siano condizioni molto positive per fare quelle riforme della Giustizia da tempo invocate e mai realizzate per colpa da una contrapposizione, spesso ideologica, che ha radici anche nella storia del nostro Paese". Così a Omnibus su La7, il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli. "L'Europa vincola l'erogazione delle risorse del Recovery al fare le riforme e tra queste ci sono le riforme della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Io penso che il Parlamento farà il suo lavoro, e credo che le forze politiche che sono in maggioranza risponderanno positivamente all'appello di Draghi sulla necessità delle riforme. E credo che oggi ci siano condizioni molto positive per fare quelle riforme dellada tempo invocate e mai realizzate per colpa da una contrapposizione, spesso ideologica, che ha radici anche nella storia del nostro Paese". Così a Omnibus su La7, il vice presidente dei senatori del Pd Franco. "L'Europa vincola l'erogazione delle risorse del Recovery al fare le riforme e tra queste ci sono le riforme della ...

