F1, GP Gran Bretagna 2021: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo un fine settimana di pausa, la Formula Uno si appresta a tornare in azione. Nel weekend si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna, che avrà una struttura assolutamente inedita. Infatti le qualifiche andranno in scena già di venerdì, ma non determineranno la griglia di partenza del GP, bensì lo schieramento della qualifica sprint o sprint race che dir si voglia. Questo nuovo format di qualificazione verrà testato per la prima volta nella giornata di sabato ed è a tutti gli effetti una mini-gara di 100 km al termine della quale verranno conferiti punti valevoli per il Mondiale (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo). L'ordine d'arrivo ...

