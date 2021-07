Elodie verso «Le Iene». Sostituirà Alessia Marcuzzi?

(Di mercoledì 14 luglio 2021) A inizio luglio, Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset. «Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti», ha spiegato online, dove l’annuncio – fulmine nel ciel sereno dei suoi spettatori – è arrivato d’improvviso. Pier Silvio Berlusconi, poco più tardi, ha chiarito come la decisione sia stata della conduttrice, per la quale sarebbe rimasta «stima e affetto». Chi, però, l’avrebbe sostituita non lo ha detto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elodie verso

OptiMagazine

... dai Thegiornalisti e Tommaso Paradiso, passa per Coez e, e poi Ultimo, uno che dal nulla è ... gli editori, e lì che si fanno i giochi eppure la creatività sembra da tempo tutta spostata...sostituisce Alessia Marcuzzi Nelle ultime ore in rete è spuntato un nome davvero clamoroso che potrebbe essere il nuovo volto di punta della rete. Al posto di Alessia Marcuzzi , nella ...Stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere la cantante a rimpiazzare la bionda conduttrice nell'appuntamento bisettimanale. Rimane un'incognita, invece, Nicola Savino, che potrebbe lasciare lo s ...Sono iniziati in Toscana i lavori per il nuovo album di Elodie. La cantante lo annuncia sui social con una gallery di foto in cui è in ottima compagnia. Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Fe ...