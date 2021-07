Company of Heroes 3 è nelle mani della community da anni, la Pre-Alpha è disponibile – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 luglio 2021) Durante il reveal di ieri Relic ha detto che Company of Heroes 3 è nelle mani della community da anni e che ora la Pre-Alpha è disponibile da subito.. Parlando del nuovo modo di approcciare allo sviluppo del gioco, Relic ha detto che Company of Heroes 3 è nelle mani della community da anni. Alcuni membri della sua folta schiera di fan, infatti, hanno aiutato lo studio canadese a indirizzare lo sviluppo del ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 luglio 2021) Durante il reveal di ieri Relic ha detto cheof3 èdae che ora la Pre-da subito.. Parlando del nuovo modo di approcciare allo sviluppo del gioco, Relic ha detto cheof3 èda. Alcuni membrisua folta schiera di fan, infatti, hanno aiutato lo studio canadese a indirizzare lo sviluppo del ...

Advertising

thegamesbrew : Generali è ora di tornare sul campo! @relicgames e @SEGA annunciano Company of Heroes 3! Scoprite la versione pre-a… - misteruplay2016 : Company of Heroes 3 disponibile da oggi in una demo. Relic vuole il feedback dei fan - JustNerd_IT : Company of Heroes 3 annunciato ufficialmente, tornerà nel 2022 - Leggi l'articolo completo su:… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Disponibile la demo di #CompanyofHeroes3. - Eurogamer_it : Disponibile la demo di #CompanyofHeroes3. -