Ufficiale: Inter, torna Zinho Vanheusden: le cifre dell'affare

È Ufficiale, Zinho Vanheusden torna ad essere ufficialmente un calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha riacquistato il difensore belga dallo Standard Liegi (che in precedenza lo aveva acquistato per 12) per 16 milioni di euro in virtù di un precedente accordo. Il comunicato: "FC Internazionale Milano comunica di aver completato le operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi".

