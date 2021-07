Mutui e prestiti, boom di richieste in Campania nel primo semestre 2021: indagine del Crif (Di martedì 13 luglio 2021) L’ultimo aggiornamento del Barometro Crif, che rileva in modo puntuale l’andamento delle istruttorie relative a prestiti e Mutui relativi alle famiglie, nei primi 6 mesi dell’anno evidenzia a livello nazionale una dinamica decisamente positiva rispetto al corrispondente semestre del 2020, quando i volumi avevano subito un pesante ridimensionamento a causa dello scoppio della pandemia. Nello specifico, per quanto riguarda i Mutui si registra una crescita complessiva delle richieste pari a +20,6%, contro un incremento del +38,4% dei prestiti finalizzati e del +10% dei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) L’ultimo aggiornamento del Barometro, che rileva in modo puntuale l’andamento delle istruttorie relative arelativi alle famiglie, nei primi 6 mesi dell’anno evidenzia a livello nazionale una dinamica decisamente positiva rispetto al corrispondentedel 2020, quando i volumi avevano subito un pesante ridimensionamento a causa dello scoppio della pandemia. Nello specifico, per quanto riguarda isi registra una crescita complessiva dellepari a +20,6%, contro un incremento del +38,4% deifinalizzati e del +10% dei ...

Advertising

infoiteconomia : Bankitalia: a maggio '21 stabili i prestiti alle famiglie, tassi mutui all'1,76% - vzirnstein : RT @Requadro2: Bankitalia: a maggio ’21 stabili i prestiti alle famiglie, tassi mutui all’1,76% - Requadro2 : Bankitalia: a maggio ’21 stabili i prestiti alle famiglie, tassi mutui all’1,76% - Riparte_Italia : IMPRESE Arturo Artom (fondatore @ConfAPRI ): «Pmi: aumento dei tassi per i prestiti sui mutui» #ripartelitalia… - cristianovilla9 : @iannetts70 @GregPignataro Devo chiudere ma continuare a pagare: Contributi per dipendenti in CIG Bollette Prestiti… -