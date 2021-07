Jorginho | “Rigore sbagliato? Mi è caduto il mondo addosso Per fortuna in porta abbiamo un fenomeno”

(Di martedì 13 luglio 2021), uno dei protagonisti assoluti dell’Italia campione d’Europa, ha rilasciato un’intervista al canale brasiliano Sport TV. Il centrocampista si è soffermato sulla finale contro l’Inghilterra e sulfallito. “Era tutto sistemato. Sapevo che Donnarumma l’avrebbe parato – le parole rite da gazzetta.it – . Io do sempre tutto quello che ho per la squadra, ma purtroppo a volte non basta. Ho finito per sbagliare il, e in quel momento mi èil, perché volevo regalare la vittoria all’Italia. Per...

Advertising

repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - PBPcalcio : Per #Jorginho ritiro fuori questo video dell’abbraccio alla mamma commossa quando ha visto il nome del figlio su ma… - UEFAcom_it : ??? Jorginho racconta le emozioni del suo rigore ???? #EURO2020 | #ITA #ESP #ITAESP #ItaliaSpagna - elebenny98 : RT @AcmDuivel: Io dopo il rigore sbagliato da Jorginho, mentre avevo già un piede fuori da casa per andare a festeggiare - dontruinmyace : RT @jflvming: L’Italia dopo il rigore l’Italia dopo la di Jorginho parata di Gigio Perché nessuno aveva c… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho Rigore

"Ero a terra aldi, pensavo che fosse finita. Adesso, con il Var, controllano i piedi perché non puoi essere davanti, guardavo l'arbitro per capire se era tutto ok. Ho visto i miei ...'Con ildipensavo di aver vinto ero già a terra. Poi ho parato l'ultimo, ma non ho capito che avevamo vinto. Mi hanno travolto i miei compagni e da lì non c'ho capito più ...Il rigore non è un dettaglio dal quale non si giudica un calciatore ... Donnarumma potrebbe superare nella corsa al riconoscimento l’altro azzurro Jorginho. Il centrocampista ha però ha fallito il ...Perché Donnarumma non ha esultato dopo la parata che ha sancito la vittoria degli Azzurri a Wembley? La confessione del portiere.