Corruzione: prosegue interrogatorio Montante, in corso controesame parte civile Cicero

Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) – E' ripreso, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, l'interrogatorio dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. Montante, che in primo grado è stato condannato a 14 anni di carcere, sta rispondendo alle domande del controesame di parte civile Alfonso Cicero. L'ex amico Cicero, che Montante volle alla guida dell'Irsap, è oggi un dei maggiori accusatori ...

