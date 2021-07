Anciuti Music Festival a Forni di Sopra

(Di martedì 13 luglio 2021) L’, con la direzione artistica del maestro Paolo Pollastri, primo oboe dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, è l’evento unico in Italia dedicato agli strumenti a fiato, con particolare attenzione per quelli ad ancia doppia, come l’oboe e il fagotto, promosso dal comune didicon la consulenza organizzativa di Associazione Culturale Dorelab, il supporto di Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Riel S.R.L., Dria Società Idroelettrica, Legnolandia, e con la preziosa collaborazione di Risonanze, Carniarmonie, Fondazione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anciuti Music

Il Giornale della Musica

Proseguono inoltre le collaborazioni con l'Ert, il Festival Risonanze, l'Festival, il Pontebba Saxophone Festival e La Lunga Notte delle Pievi in Carnia. "Una scherzosa vibrata critica, ...Lo ha affermato l'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli , intervenendo online alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Festival , l'unico evento in Italia ...Compie trent’anni Carniarmonie, il festival musicale della montagna friulana, promosso da Fondazione Bon e diretto da Claudio Mansutti, che in questa edizione mette in rete 30 Comuni e segna nuovi rec ...Udine, 1 lug - "Se una rassegna compie tanti anni vuol dire che il presupposto su cui è nata era forte e che nel tempo ha saputo rimodularsi e seguire il cambiamento della società e del ...