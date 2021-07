Wta Losanna 2021: Bronzetti accede al main draw, In-Albon battuta 2-1 (Di lunedì 12 luglio 2021) Lucia Bronzetti batte in rimonta per 3-6 6-3 6-3 la svizzera Ylena In-Albon e accede al tabellone principale del Wta di Losanna 2021. L’azzurra, numero 241 del mondo (best ranking) e seconda testa di serie del tabellone cadetto, ha sconfitto nell’unico turno di qualificazione del torneo l’elvetica (n.327) dopo oltre due ore di gioco. Diventano così tre le tenniste italiane al via nel main draw del Ladies Open Lausanne 2021, torneo Wta 250 con montepremi pari a 235.238 dollari. In gara sulla terra battuta della località svizzera ci sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Luciabatte in rimonta per 3-6 6-3 6-3 la svizzera Ylena In-al tabellone principale del Wta di. L’azzurra, numero 241 del mondo (best ranking) e seconda testa di serie del tabellone cadetto, ha sconfitto nell’unico turno di qualificazione del torneo l’elvetica (n.327) dopo oltre due ore di gioco. Diventano così tre le tenniste italiane al via neldel Ladies Open Lausanne, torneo Wta 250 con montepremi pari a 235.238 dollari. In gara sulla terradella località svizzera ci sono ...

