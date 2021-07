Vincenzo Schiavo confermato presidente di Confesercenti Napoli

(Di lunedì 12 luglio 2021) Si è tenuta oggi pomeriggio l’assemblea elettiva di, eletta all’unanimità la nuova presidenza. “Non abbiamo rinnovato solo la presidenza – esordisce– ma anche l’impegno didi essere sempre al fianco delle imprese, specie in questa fase post-pandemica. Nel nostro territorio ci sono 92 comuni, 320.000 imprese, oltre 500.000 occupati. Un elogio va agli imprenditori che in questi lunghi mesi hanno sofferto con dignità e la nostra vicinanza va alle ...

