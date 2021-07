“Un calciatore dell’Inghilterra si è rifiutato di tirare il rigore” (Di lunedì 12 luglio 2021) C’è chi ha detto no. A parlare è José Mourinho, nuovo allenatore della Roma che ha commentato tutte le partite di Euro 2o20 per TalkSport. Il tecnico ha citato una fonte certificata che gli avrebbe indicato il nome di un calciatore britannico che si sarebbe tirato indietro nel momento decisivo. La lista dei rigoristi inglesi, dunque, doveva essere un’altra – almeno per quel che riguarda i primi cinque designati -, ma uno di quelli di maggiore caratura non se la sarebbe sentita. Rigoristi inglesi, qual è il calciatore che si è rifiutato di calciare il rigore “Non chiedetemi chi perché non ve lo dico – ha detto José Mourinho ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) C’è chi ha detto no. A parlare è José Mourinho, nuovo allenatore della Roma che ha commentato tutte le partite di Euro 2o20 per TalkSport. Il tecnico ha citato una fonte certificata che gli avrebbe indicato il nome di unbritannico che si sarebbe tirato indietro nel momento decisivo. La lista dei rigoristi inglesi, dunque, doveva essere un’altra – almeno per quel che riguarda i primi cinque designati -, ma uno di quelli di maggiore caratura non se la sarebbe sentita. Rigoristi inglesi, qual è ilche si èdi calciare il“Non chiedetemi chi perché non ve lo dico – ha detto José Mourinho ...

