Ucciso a colpi di pistola durante i festeggiamenti | ferito gravemente un bambino di 6 anni

E' morto nella notte Matteo Anastasio, 42enne di San Severo (Foggia), ferito con alcuni colpi di arma da fuoco in viale Matteotti nel comune foggiano. L'agguato è avvenuto mentre erano in corso i festeggiamenti.

