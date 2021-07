Nicolas Party è la scusa a colori per andare al Masi di Lugano (Di lunedì 12 luglio 2021) Se credete che l’arte non rovini le mani, chiedetelo a Nicolas Party. Ora in mostra al Masi, il Museo d’arte della Svizzera italiana, a Lugano - è la sua prima grande monografica in Europa - da qualche anno Party fa parte della ristretta lista di artisti under 40 (adesso lui ne ha 41) che i collezionisti pagano un milione di dollari per opere che approdano alle aste nei primi tre anni dalla loro creazione. Svizzero di Losanna, e poi trasferito a New York, primo artista vivente ad avere l’onore di una mostra al Magritte Museum di Bruxelles, Party è stato a lungo dedito ai graffiti e alle ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Se credete che l’arte non rovini le mani, chiedetelo a. Ora in mostra al, il Museo d’arte della Svizzera italiana, a- è la sua prima grande monografica in Europa - da qualche annofa parte della ristretta lista di artisti under 40 (adesso lui ne ha 41) che i collezionisti pagano un milione di dollari per opere che approdano alle aste nei primi tre anni dalla loro creazione. Svizzero di Losanna, e poi trasferito a New York, primo artista vivente ad avere l’onore di una mostra al Magritte Museum di Bruxelles,è stato a lungo dedito ai graffiti e alle ...

