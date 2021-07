Mykael Wright | il gioellino degli Oregon Ducks

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 12 luglio 2021) Glihanno visto partire alcuni dei loro migliori giocatori in direzione della National Football League. Nonostante questo, la University ofvanta un ottimo programma di football e ogni anno non mancano dei validi ricambi in ogni ruolo. Un prospetto interessante che potrebbe emergere in questa stagione è il cornerback, pronto ad affrontare il suo terzo anni con i, nonostante presenti ottime qualità, non ha ancora avuto occasione di finire sotto i riflettori e quello del 2021 potrebbe essere il campionato della sua definitiva ...