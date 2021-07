Laura Pausini nella bufera dopo la morte della Carrà | “ma se non sei andata neppure ai funerali?” e lei dà una risposta da applausi

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ladi Raffaella, così inaspettata e veloce per chi non era a conoscenzasua malattia, un tumore ai polmoni, ha sorpreso tutti anche chi la conosceva molto bene ma non sapeva nullasua malattia per una precisa sua volontà di viversi gli ultimi mesi nel più ristretto riserbo. Chi sapeva di lei proprio tutto, e, fino alla fine, non l’ha lasciata un attimo, è stato il suo compagno di una vita Sergio Iapino che ha assecondato le sue volontà e al funerale è apparso molto provato ma in un dolore composto e riservato come i due hanno vissuto tutta la loro vita....