E' morto all'ospedale di Parma Amedeo Genovese, fondatore del Clan Partenio (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E' morto per arresto cardiocircolatorio nell'ospedale di Parma, l'ex boss Amedeo Genovese. Quest'ultimo tra i fondatori del Clan Partenio insieme al cugino Modestino. Il 65enne stava scontando l'ergastolo presso il carcere emiliano in regime di alta sicurezza per la condanna per l'omicidio di camorra di Walter De Cristofaro, avvenuto a Serino nel luglio del 2000. Nell'ultimo periodo le condizioni di Genovese si erano aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

