Dai Nazionali grandi risultati Percassi | «Fa piacere sentirsi citati»

(Di lunedì 12 luglio 2021) «È come il primo giorno di scuola, ci si riabbraccia ma poi inizia la fatica vera. Mi aspetto un buon campionato per rendere felici i tifosi». Antonio, presidente dell’Atalanta, si è concesso ai microfoni dei canali ufficiali del club in occasione del giorno del raduno.