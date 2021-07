Contributo a fondo perduto per i locatori che riducono l’affitto del 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) A partire dal 6 luglio è possibile presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza per il Contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti. Questo Contributo, introdotto con la legge di conversione del decreto “Ristori”, è destinato ad incentivare i locatori ad accordare per l’anno 2021 una riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, con lo scopo di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti. L’ammontare del Contributo è pari al 50% (con possibile rideterminazione) dell’importo complessivo della riduzione del canone concesso per tutto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 luglio 2021) A partire dal 6 luglio è possibile presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza per ilper la riduzione degli affitti. Questo, introdotto con la legge di conversione del decreto “Ristori”, è destinato ad incentivare iad accordare per l’announa riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, con lo scopo di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti. L’ammontare delè pari al 50% (con possibile rideterminazione) dell’importo complessivo della riduzione del canone concesso per tutto ...

