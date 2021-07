Ag Mario Rui | “Rimane a Napoli Lo farò andare via solo quando zittirà i critici”

(Di lunedì 12 luglio 2021)Giuffredi, agente tra gli altri diRui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Per quanto mi riguarda. Penso che lui abbia fatto sempre grandi stagioni, quest’anno no. Ha passato dei momenti difficili, il rapporto con Gattuso non era idilliaco o molto sereno e questo ha condizionato l’annata. Io porterò viaRui alla fine dell’anno prossimoavrà dimostrato di aver fatto una grande stagione al. Se la può giocare con chiunque e non è secondo a nessuno. Galatasaray? Hanno fatto una proposta per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Rui

Giuffredi, agente di, ha parlato del futuro del terzino portoghese del Napoli: le sue dichiarazioniGiuffredi, agente di, ha parlato del futuro del terzino portoghese del Napoli. Le sue ...Ag.: 'Resta al Napoli. Galatasaray? Hanno fatto una proposta per un prestito ma lui da Napoli non si muove'Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Mario Rui non spinge per andare via da Napoli. L'accordo col Galatasaray non c'è. De Laurentiis vuole un ...Mario Giuffredi: “Penso che Mario Rui abbia fatto sempre grandi stagioni, quest’anno no. Il Galatasaray lo vorrebbe in prestito" ...