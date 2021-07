Wimbledon: come vedere la finale Berrettini-Djokovic in tv e in streaming (Di domenica 11 luglio 2021) Novak Djokovic ha già messo le mani avanti. «Speriamo che sia una bella partita e che l’Italia possa vincere solo la sera a Wembley». Il numero uno al mondo affronta la finale di Wimbledon, di cui è campione uscente dopo il successo del 2019 e in cui punta al sesto successo, contro Matteo Berrettini. È la sua prima volta contro un italiano in finale sull’erba inglese perché è la prima volta in 144 anni che un italiano riesce a raggiungere l’ultimo atto del torneo di Church Road. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Novak Djokovic ha già messo le mani avanti. «Speriamo che sia una bella partita e che l’Italia possa vincere solo la sera a Wembley». Il numero uno al mondo affronta la finale di Wimbledon, di cui è campione uscente dopo il successo del 2019 e in cui punta al sesto successo, contro Matteo Berrettini. È la sua prima volta contro un italiano in finale sull’erba inglese perché è la prima volta in 144 anni che un italiano riesce a raggiungere l’ultimo atto del torneo di Church Road.

