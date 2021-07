VIDEO Italia-Inghilterra 4-3 dcr | la sequenza dei rigori Due parate decisive di Donnarumma

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’è sul tetto del Vecchio Continente: si è giocata la finale degli Europei di calcio, è andato in scena il match che vedeva opposteed, con gli azzurri che hanno vinto per 4-3 dopo i calci di rigore, vincendo per la seconda volta la competizione dopo il successo casalingo del 1968. Aigol di Berardi e Kane, poi Pickford ipnotizza Belotti. Segnano Maguire e Bonucci, poi Rashford coglie il palo. Rete di Bernardeschi, poirespinge la conclusione di Sancho. Pickford gela Jorginho, ma poidice no a Saka: finisce così 3-2 (4-3 il punteggio ...

Advertising

trash_italiano : ?????? QUI PER L’ITALIA ?????? #Euro2020 - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - santecarlo : RT @Amyrmia: Grazie ragazzi?? grazie Italia ?? non potevate farmi regalo più bello e proprio a mezzanotte. È il mio compleannoooo ???????? #Euro2… - nbat1978 : RT @AyushBate: Viva Italia ???? ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia

Ilche mostra l'esultanza composta del presidente della Repubblica per il gol del pareggio dell'durante la finale degli Europei a Wembley contro l'Inghilterra ha fatto il giro del web, e ...La gioia dei tifosi dopo il pareggio del difensore azzurro Leonardo Bonucci: è l'1 - 1 a Wembley23.56 Italia campione d'Europa dopo i rigori Italia campione d'Europa. A Wembley in- glesi ko ai rigori 4-3 (1-1 dopo 120'). Pronti via e l'Inghilterra è subito in vantaggio. Da un corner per l'Ita ...Che emozione! L'Italia di Roberto Mancini si aggiudica Euro 2020 ai rigori contro i padroni di casa a Wembley dell'Inghilterra. Una partita sofferta, piena di ...