Uomini e Donne, disperato appello di una dama: “Aiutatemi, non vedo più” (Di domenica 11 luglio 2021) È calato il sipario sull’ultima edizione di “Uomini e Donne” per via della pausa estiva: intanto una dama ha vissuto una disavventura. (Pagina Facebook Uomini e Donne)Gemma Galgani è spesso protagonista di “Uomini e Donne“. La dama è da tempo alla ricerca dell’anima gemella e continua a sperare di trovarla all’interno del programma di Maria De Filippi. Purtroppo fino a questo momento la donna non ha incontrato la dolce metà e diverse volte si è trovata a battibeccare con diverse persone nel dating show. Una su tutte è certamente Tina Cipollari, ma non ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) È calato il sipario sull’ultima edizione di “” per via della pausa estiva: intanto unaha vissuto una disavventura. (Pagina Facebook)Gemma Galgani è spesso protagonista di ““. Laè da tempo alla ricerca dell’anima gemella e continua a sperare di trovarla all’interno del programma di Maria De Filippi. Purtroppo fino a questo momento la donna non ha incontrato la dolce metà e diverse volte si è trovata a battibeccare con diverse persone nel dating show. Una su tutte è certamente Tina Cipollari, ma non ...

Advertising

vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - ItalianNavy : In continuo addestramento. Per garantire l'operatività delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare, l'addestra… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: La situazione per le donne in #Turchia è drammatica. Secondo i dati delle Nazioni Unite, in questo paese il 38% delle… - Cean70678656 : RT @SOSMedItalia: #OceanViking: tutti i sopravvissuti sono sbarcati ad Augusta. Questi uomini, donne e bambini erano stati soccorsi dai nos… -